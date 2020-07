"Perdimos 1-0 y Bielsa se fue al camerino de al lado, se desnudó y se durmió"

La Selección Chilena despertó después de muchos años de sinsabores de la mano de Marcelo Bielsa. El argentino cambió la mentalidad de la 'Roja' y, por eso, hay miembros de aquella selección que no le olvidan.

Mark González, un gran jugador de la historia de Chile, habló de sus extraños hábitos: "Marcelo Bielsa cambió la mentalidad del futbol chileno. Nuestro problema era mental y físico", dijo en 'Cultura del Gol'.

"Aprendí bastante con él, a saber cuándo moverme y cuándo no. Cuando perdíamos, el vestuario era un velatorio. Por la personalidad de Bielsa, no volaba una mosca. Teníamos miedo", continuó.

El ex jugador desveló una sorprendente anécdota del técnico argentino tras perder en Ecuador: "Perdimos 1-0, llegamos al vestuario y Bielsa se fue al camerino de al lado, se desnudó y se tiró boca arriba en una camilla y se quedó dormido media hora. Solo él sabe porque hace las cosas, no entendíamos el porqué de las cosas...".

Enseguida, Mark González puso como contraposición a Jorge Sampaoli: "Hablé con Sampaoli y me pidió que volviera a Chile. Fue mi peor error. Volví y no me convocó ni para el Mundial ni para la Copa América. Confié en lo que me dijo y fue mi mayor error".