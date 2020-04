"Perdimos 2-1 con el Albacete y Gil entró con tres guardaespaldas al vestuario"

Seguramente, pocos aficionados rojiblancos recuerden el paso de José Luis Villarreal por el Atlético de Madrid en la temporada 1992-93. El argentino, un centrocampista técnico que haría carrera en Boca, llegó en el mercado invernal de la temporada 1992-93, pero, sencillamente, no encajó.

Y no lo hizo por sus choques con Jesús Gil. El ex jugador, considerado uno de los fichajes más extraños de la historia de la Liga, desveló sus fricciones con el entonces presidente 'colchonero'.

"Mi experiencia en el Atlético no fue buena. Gil y Gil era muy complicado", comenzó en 'Infobae'. "Era una invitación a la pelea, una provocación permanente. Mi experiencia no fue buena en general. A mí me llevó el 'Pato' Pastoriza y de un día para el otro el presidente lo echó. Ahí me imaginé que la próxima víctima iba a ser yo", continuó el ex jugador, que solo disputó cinco partidos con la camiseta del Atlético de Madrid.

Villarreal aseguró que un día casi llega a las manos con el máximo mandatario del club: "Un día en el vestuario casi le parto una báscula en la cabeza porque me había faltado el respeto. Habíamos perdido 2-1 en cancha de Albacete -en el partido del histórico gol de Zalazar- y entró con tres guardaespaldas al vestuario gritando: 'Me cag* en la host*a, me cag* en Dios. Pero qué jugadores de mierda tengo'. Todo el mundo se quedaba callado, pero yo no le tenía miedo. Me enojé y agarré una balanza para pelearme".

El argentino recordó que a Gil le gustaba provocar y que los conflictos se airearan para presumir de su poder. "Él ya me había atacado después de un partido y un periodista de la 'SER' le pidió si podía increparme otra vez porque tenía el micrófono apagado y quería la pelea en vivo. Él aceptó sin dudarlo. Y le di la espalda", profundizó.

El colmo llegó en su último partido en el equipo, un 1-1 ante el Celta en el que Villarreal solo aguantó media parte. "Mi último partido fue con el Rayo Vallecano -se confunde de rival- en el Vicente Calderón. Pastoriza ya estaba afuera del club y pusieron al cordobés 'Cacho' Heredia. Antes de jugar le pedí que me pusiera de '5' porque ahí le iba a rendir más. Yo sabía que el presidente decidía todo. 'Cacho' me dijo que me quedara tranquilo que me iba a poner en el medio. Al otro día da la charla técnica: Villarreal de '8' y Schuster de '5'. Pensé, ¿lo mando a la mierda ahora o después del partido? Lo hice en el entretiempo. Me saqué la camiseta y se la tiré".

Con todo, confirmó que estuvo a punto de reconciliarse con Gil para continuar en el Atlético, pero se filtró una entrevista suya en Argentina y todo se fue al traste: "Di una entrevista en Argentina y tiré mierda para todos lados. Gil me dijo que quería que cumpliera el contrato. Pero cuando llegó la entrevista a Madrid... Gil y Gil gritaba: "¡Que devuelva el coche que le hemos dado, que no le quiero ver más!". Y yo también le contesté: 'Andate a la mierda gordo hijo de pu*a".