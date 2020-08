Pere Guardiola explicó el ambicioso proyecto que tendrá el Girona con Claure

Pere Guardiola, uno de los mayores accionistas del Girona, remarcó este sábado que, con la entrada en la propiedad del club del empresario bolivianoestadounidense Marcelo Claure, la entidad de Montilivi "ha dado un paso adelante y ha ganado ambición, energía, fortaleza empresarial, visión de futuro y solidez y potencia económica para afrontar los retos que tendrá en el futuro".

Claure, "una persona muy vinculada al mundo del fútbol y un empresario de prestigio" que también preside el Inter Miami de la MLS y el Club Bolívar, ha adquirido el 35% de las acciones del Girona y se ha unido así como propietario del club de Montilivi al City Football Group (47%) y al Girona Football Group del propio Pere Guardiola, que pasa a tener un 16%.

"Buscábamos accionistas importantes para reforzar el club y potenciar el proyecto, y estamos muy contentos de que Marcelo se una a nosotros", reconoció Guardiola.

Después del "cruel palo" encajado al quedarse "a un minuto" de lograr el objetivo de regresar a Primera, la entrada de Claure en la propiedad de la entidad es "la primera noticia positiva" y permitirá que el club siga trabajando en sus tres grandes objetivos: "Primer equipo, fútbol base e infraestructuras".

En este sentido, Guardiola, que reconoció que el club trabajará para poner en marcha la construcción de la ciudad deportiva "en los próximos meses", explicó que el incremento de capital que aportará Claure podría traducirse en un aumento del límite salarial y enfatizó que "tenemos que mantener los pies en el suelo y ser prudentes, porque el límite salarial será inferior, pero queremos seguir creciendo, con ambición e ilusión".

También se refirió a la situación del futbolista franquicia del Girona, un Cristhian Stuani que podría dejar el club al no materializarse el objetivo del ascenso. "Las dos partes tienen ganas de seguir juntas. Y no es imposible. Pero la realidad que impone el límite salarial es la que es. Todo está muy verde, y tenemos que ver cómo podemos encajarlo todo. Pero no cerramos ninguna puerta".