Perera, el segundo de Cervera, destacó el "trabajo" del Cádiz

El segundo entrenador del Cádiz, Roberto Perera, que reemplazó a Álvaro Cervera en El Alcoraz, mientras el técnico cadista cumple la cuarentena por dar positivo por COVID-19, se mostró muy contento por el triunfo de su equipo ante la SD Huesca y señaló que les salió un buen partido destacando "el trabajo y la solidaridad" de todo el equipo.

"Aunque al Huesca le gusta dominar, la lucha, como dice nuestro lema, no se negocia y a este partido hemos llegado mejor físicamente y psicológicamente. Todos han defendido bien y no se ha concedido nada al rival, que es nuestro sistema de juego, manteniendo la portería a cero" ha destacado Perera.

También ha resaltado el entrenador cadista que han podido contar con más jugadores y con una semana más de entrenamientos.

"Hemos podido recuperar jugadores que no tuvimos en la pasada semana y además todos han podido sumar una semana más de entrenamientos y hemos llegado más completos", ha analizado. A Álvaro Perera le ha gustado el trabajo que ha realizado su equipo y, sobre todo, la defensa y dejar la portería a cero.

"Lo que más me ha gustado ha sido el trabajo solidario. Nos ha salido un buen partido partiendo de la base de que nosotros creemos que lo mejor es controlar el espacio y a otros les gusta controlar el juego", ha apuntado el segundo técnico del Cádiz.

De la SD Huesca ha comentado habían estudiado muy bien al rival y que sabían que metía el balón por dentro, que era donde habían trabajado para evitar que llegase el balón y luego intentar salir a la contra.

"No es vistoso pero si sale bien y se gana, todos aplauden", ha añadido. A este respecto, ha reconocido que son un equipo que juega así y que no es vistoso pero que cuando se pone por delante se ve beneficiado el conjunto. "Creemos que en Primera la clave es defender bien y no conceder nada y crecer y nos ha salido bien", ha concluido Roberto Perera.