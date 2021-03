Pernía ve al Atleti más fuerte de cara al derbi

Fue uno de los estandartes del Atleti de antes del Cholo, y, aunque ganó una Europa League como 'colchonero', nunca vivió lo que están viviendo ahora los atléticos. Para este derbi contra el Madrid, Mariano Pernía ve al Atleti como favorito.

Así se lo explicó al diario 'AS'. "Será muy intenso seguro, no pienso perdérmelo porque creo que será una gran derbi. En los derbis no hay favoritos y en estas instancias menos aún", empezó diciendo.

"No me gusta comparar, pero sí creo que el Atlético está más fuerte y juega con una diferencia que le permite manejar el partido", añadió.

Como futbolista rojiblanco vivió cinco derbis. Tres los jugó, como titular, y dos los vio desde el banquillo. No ganó ninguno. "Por aquel entonces había más diferencia que hoy y la gente te lo hacía saber. Estábamos pendientes con anterioridad. Cuando jugábamos contra ellos se nos olvidaban los partidos de antes", explicó.

"Ha crecido en todo muchísimo. En talento lo tiene que decir la gente... Antes ya había grandísimos planteles. La estabilidad empezó en aquella época. El trabajo de Gil Marín y Cerezo es magistral. En los resultados se ha visto de manera clara y de una forma progresiva", apuntó también.

También dedicó unas palabras a Suárez y Simeone. "Suárez le da mucho gol y juego al equipo. Humanamente me parece una persona extraordinaria y al plantel también le va a servir. Todos quieren a Cavani, pero el análisis ahí lo tiene que hacer Simeone. Arriba toda esa abundancia suele acabar con problemas", dijo, sobre el uruguayo.

"Las instituciones están por encima de las personas. Aunque algunas son difíciles de sustituir y llevan un trabajo de fondo a largo plazo. Eso pasará con Simeone pero si la directiva tiene un proyecto deportivo seguirán los buenos resultados", apuntó, sobre su compatriota, para finalizar.