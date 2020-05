Pese a proclamar su amor a la Real, Emery entrenaría al Athletic

Tras dejar claro que Kylian Mbappé está perfectamente capacitado para marcar un antes y un después en el Madrid, Unai Emery, entrenador español, quiso referirse a su futuro.

Y es que el técnico lleva ya casi seis meses sin dirigir a ningún equipo tras su aventura inglesa de la mano del Arsenal, por lo que podría comenzar a pensar ya en aterrizar en un nuevo banquillo.

En unas declaraciones concedidas a 'AS', comentó: "Yo soy un profesional. Mi corazón siempre ha estado con la Real, donde estuve diez años, pero si alguna vez me llamara el Athletic...".

Además, también se refirió a la posibilidad de entrenar a otros equipos de LaLiga: "He estado en el Valencia, pero si me llamase el Levante... He estado en el Sevilla, pero si me llamase el Betis... Donde me quieran y me sienta reconocido, allí estaré, y eso será lo que prime".