"Peter Lim no quiere vender el Valencia"

La figura del Príncipe de Johor ha crecido exponencialmente en las últimas fechas en el Valencia . Desde que se supo que Tunku Ismail tenía la intención de comprar el equipo, ha estado en boca de todos. En este contexto atendió al diario 'AS'.

"Se suponía que el 14 de marzo íbamos a cerrar el acuerdo, pero entonces Lim me matizó que primero tenía que resolver unos problemas antes de que pudiéramos proceder", explicado al medio citado.

También aseguró que el dueño del conjunto 'che' no tiene pensado abandonar su puesto en forma de traspaso de poderes. "Él no escuchará las ofertas de otras personas , no quiere vender el club", agregó.

"La idea era comprarle una parte de las acciones a Lim , pero, además de los asuntos que me comentaron que quiere solucionar, otros relacionados con el ' Fair Play Financiero ' han ralentizado la operación", concluyó el príncipe.