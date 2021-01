Peybernes aterrizó en La Romareda para aportar liderazgo

El Real Zaragoza presentó este lunes de forma oficial a Matheu Peybernes, que aterrizó en el combinado maño en calidad de cedido por el Almería.

El defensa central llegó a La Romareda en busca de minutos: "Hablé con Miguel Torrecilla hace un par de semanas y no hace falta hablar mucho para venir aquí. A mí me gusta jugar y en el Almería estaba jugando muy poco. El Real Zaragoza es un club histórico y la decisión fue rápida. Conozco a Miguel y él sabe lo que puedo aportar al equipo".

"Vengo aquí para aportar un poco de liderazgo. A mí me gusta coger las cosas cuando hay un poco más de presión. Me gusta sentirme importante y vengo a aportar todo lo que pueda dentro y fuera del campo y a ayudar a los compañeros en los momentos malos con la experiencia que tengo. Llego con muchas ganas y mucha humildad para trabajar y demostrar que puedo competir", agregó.

Además, Peybernes reconoció que le ha seguido la pista al Zaragoza durante este tiempo: "La plantilla es muy completa y buena. El hecho de no descansar después del 'play off' y jugar cada tres días hace que si empiezas con una mala racha sea difícil corregirlo, porque no tienes tiempo para arreglarlo en los entrenamientos".

"Es un poco lo que ha pasado y desde la llegada del nuevo entrenador creo que el equipo compite mucho mejor, más como equipo. Ahora hay un partido a la semana, podremos trabajar más las cosas que se hacen mal y se podrá notar en los resultados", añadió.