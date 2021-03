Peybernes mete al Zaragoza en el carril de la permanencia

El Zaragoza se incorpora al carril de la permanencia y ahora tiene que seguirlo. Un gol de Peybernes le valió para llevarse los puntos contra el Mirandés en La Romareda en un duelo muy abierto de la jornada 30 de Segunda División. Se comprime, y mucho, la zona media de la tabla -seis puntos del octavo al decimoquinto-.

La única diana del partido llegó a los seis minutos. A Peybernes le llegó un córner peinado en pleno ida y vuelta y lo mandó a la red con el abdomen. El central, de hecho, completó una gran actuación, aunque pasó algo más desapercibido en la segunda mitad. Firmó su primer tanto en el equipo maño y protagonizó un festival de despejes atrás.

Parte de su trabajo fue contener a unos muy, muy insistentes Cristo, Javi Muñoz, Meseguer, Iván Martín y Pablo Martínez. No fueron pocos los que llamaron la atención en el campo porque tampoco fueron pocas las ocasiones. Cristian Álvarez resolvió las más peligrosas.

En la otra punta del campo, Lizoain también tuvo un día movidito. Evitó que el Zaragoza ampliara su distancia en el marcador hasta sacrificando el físico. En un remate a bocajarro de Vigaray, desvió sin pestañear un tiro muy potente con la cara. Cuando le tocó poner las manos, estuvo correcto y la madera le ayudó cuando Álex Alegría, en el 79', tiró un penalti por mano involuntaria de Víctor Gómez al larguero.

Los de Juan Ignacio Martínez, aunque no sentenciaran, convencieron. Varios encuentros en los que empezaron ganando ya se les han escapado esta temporada, pero este no fue uno de ellos. El equipo, con Narváez, Zapater y Pep Chavarría como principales amenazas, compitió y salió airoso de un cara a cara en el que asumió riesgos y obtuvo recompensas.

El Mirandés hizo lo propio: sumarse al cuerpo a cuerpo con mucho más descaro que su rival porque no tenía nada que perder para, al final, caer con honor. No se resiente demasiado el conjunto 'jabato' tras no sumar, pues sigue en una posición clasificatoria amable.