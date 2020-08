Peybernes sigue sin noticias del Almería

Peybernes no tiene ni idea de qué va a pasar con él la próxima temporada. Su etapa como cedido en el Lugo terminó, pues los albivermellos ya no tienen más compromisos, y el Almería, su propietario, no se ha puesto en contacto con él. Lo contó en 'Fichajes.com'.

"En vista de la temporada, mis aspiraciones son recuperar el nivel más alto. Tuve un buen desempeño y llamé la atención de algunos equipos. Había contactos establecidos con clubes antes del confinamiento. El Almería todavía tiene que jugar el 'play off' de ascenso, por lo que todavía estamos a la espera", dijo.

"Sinceramente, aún no pienso en volver a Almería. Si está en la Liga, sigue siendo interesante para mí. Estoy abierto a una discusión, pero, por el momento, no tenemos noticias de su parte", añadió. Todo dependerá de qué quieran hacer los andaluces con él.

Sobre el interés que Getafe y Levante tienen en él, afirmó: "Son clubes interesantes con proyectos consolidados. Es importante tener un buen proyecto, una situación estable. Me he mudado mucho en los últimos años". Y, respecto a la opción de ir al Saint-Étienne, respondió: "Sigue siendo un muy buen club. La ventana de transferencias será larga este verano".