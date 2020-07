Peyraud-Magnin, tras pasar el COVID-19: "Hay días que no siento nada"

Pauline Peyraud-Magnin se convirtió de forma oficial en nueva jugadora del Atlético de Madrid Femenino, club al que llegó procedente del Arsenal y con el que firmó un contrato hasta junio de 2022.

Antes de poder debutar siquiera con el conjunto rojiblanco, la guardameta francesa ha concedido unas declaraciones a 'L'Équipière' en las que ha desvelado que pasó el coronavirus durante el confinamiento y que todavía le quedan secuelas.

"El olor y el sabor no me han vuelto por completo. Hay días que no siento nada y mi perfume ya no lo soporto. Me han dicho que puede durar entre dos semanas y un año", reconoció Pauline.

Además, explicó cómo se gestó su fichaje por el cuadro 'colchonero': "Dudé durante mucho tiempo si ir a Burdeos; es un buen proyecto y conozco a muchas chicas allí. Contactaron conmigo antes que el Atlético, pero cuando este me llamó quise probar la aventura".

"Quería cambiar de país y hablar un nuevo idioma para mi enriquecimiento personal. Desde el punto de vista deportivo, también es interesante descubrir algo más. La presidenta (Lola Romero) me llamó y me dio una muy buena imagen del Atlético", añadió.

La meta rojiblanca reconoció sentirse muy feliz en la capital española: "Las compañeras son geniales y la gente del club también. He notado el cambio de la metodología de trabajo porque trabajamos mucho el pase, la posesión y el físico".

"Cuando empieza una temporada el objetivo es jugar, pero nunca hay una garantía. Nadie me va a decir que soy la número uno. Llego a un nuevo club, hay cosas que demostrar y es lo que voy a hacer", sentenció sobre sus opciones de ser titular bajo los tres palos de la portería del Atleti.