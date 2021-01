Piccini, preparado para jugar de titular

Cristiano Piccini ha vuelto al Valencia para luchar por la salvación. El lateral, que se encontraba en el Atalanta cedido, se encuentra "perfectamente" en el plano físico.

La lesión de Correia en la última jugada le puede abrir las puertas de la titularidad cuando cumpla los protocolos antiCOVID-19 y habló de sus sensaciones en el regreso.

"He hablado con los capitanes, ellos también han ayudado a que yo haya podido volver. Son jugadores y personas maravillosas, están haciendo un gran trabajo de unión, de hacer entender lo que es el Valencia a los jugadores más jóvenes, y yo estoy aquí para ayudar en el campo y fuera de él", dijo a los medios oficiales.

Habló Piccini sobre lo que puede aportar: "En estos años he vivido el Valencia que ha ganado la Copa, los partidos con las gradas llenas. Los que han llegado recientemente no han vivido eso y creo que es importante entenderlo, por eso hay que intentar enseñárselo. He visto los partidos de esta temporada y creo que el equipo tiene calidad para obtener mejores resultados. Cuando un equipo está unido y trabaja bien, los resultados se dan".

"Tengo muchísimas ganas de jugar porque al final es lo que más me hace feliz y llevo mucho tiempo sin hacerlo con continuidad. Estoy contento, comprometido y con muchas ganas de ayudar. Estoy muy feliz, la verdad es que llevaba un tiempo queriendo volver", sentenció Piccini.