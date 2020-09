Piccini recordó a los aficionados del Valencia que ellos son el club

El lateral italiano Cristiano Piccini aseguró a los seguidores del Valencia tras anunciarse su marcha cedido al Atalanta italiano que ellos son el club.

"Tengo muy claro que la grandeza del club está por encima de todo y de todos. Vosotros lo sabéis, vosotros sois el Valencia", explicó en un mensaje en las redes sociales.

El italiano recordó que "juntos hemos vivido grandes recuerdos y momentos muy intensos" e hizo una referencia sin nombrarlo al técnico asturiano Marcelino García Toral, con el que el Valencia ganó la Copa del Rey 2018-19.

"Han sido dos años increíbles, imborrables. Soy muy feliz, he levantado un título, he vivido la Champions, he jugado con los mejores compañeros, un gran entrenador, enormes amigos", señaló.

El jugador dio las gracias en nombre suyo y de su familia a los seguidores "por ser como sois, por habernos tratado tan bien desde el principio, por esos recibimientos, por haber creído en las buenas y en las malas, por aquella celebración de Copa todos juntos".

"También he sentido el dolor de las lesiones. Y la pena de despedirme de gente que quiero y que tanto me ayudó estos años", apuntó Piccini que se pasó la pasada campaña en blanco tras sufrir una grave lesión en las primeras jornadas de la Liga.

"Aquí hemos echado raíces que llevo dentro y seguirán creciendo. Gracias por todo. Amunt valencianistas", concluyó.