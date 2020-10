"Pickford fue a por el balón, decir que fue premeditado es estúpido"

Dice Ancelotti que la lesión de Van Dijk fue desafortunada, pero que su portero, Jordan Pickford, no lo hizo de forma intencionada. Ha salido en defensa de su jugador ahora que las críticas arrecian contra él.

Que Pickford lesionó a Van Dijk es innegable. Ahora solo queda discutir si el guardameta fue consciente de su temeridad, o si de verdad, como todo el mundo quiere creer, fue una acción desafortunada e involuntaria.

Así lo cree el técnico del Everton, Carlo Ancelotti. El entrenador italiano considera, además, que se están pasando de la raya quienes critican a su jugador. "Está muy decepcionado la lesión de Van Dijk. Creo que fue un contacto inoportuno", explicó.

"Todo es tan rápido que no es tan difícil llegar un poco tarde. Puede pasar. Pero su intención era ir a por el balón, no lesionar a Van Dijk, las críticas hacia Jordan están siendo demasiado, decir que fue premeditado es estúpido, no es justo", añadió Ancelotti.

El italiano, además, deslizó en esa rueda de prensa que precisamente el malogrado Van Dijk, antes de su grave lesión, golpeó a James y que por eso el colombiano no estará ante el Southampton el próximo domingo.