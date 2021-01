Pickford le costó la victoria al Everton, pero Ancelotti le defendió: "Era difícil"

Tras un golazo de James, el Everton tenía encarrilada la victoria en casa ante el Leicester City, pero Tielemans igualó el marcador en el ecuador de la segunda mitad. Muchos atribuyeron esta diana a un error de Pickford, que, ciertamente, pudo hacer más, pero Ancelotti no está de acuerdo.

"En el gol, era difícil la situación para Jordan porque su punto de visión no era bueno, había un montón de piernas, se hacía difícil atrapar el balón y, desafortunadamente, nos marcaron", dijo el entrenador en la rueda de prensa posterior. Su postura fue clara: defender a su portero.

"No hablé con él directamente y no voy a hacerlo. No hay razón para ello. Además, no es el lugar para hablar de esto. Puede hacerlo mejor, pero no pasa nada", sostuvo el preparador. Esta confianza que evidenció en su comparecencia la está demostrando con sus alineaciones: Jordan es su claro favorito bajo palos.

En otras competiciones como la FA Cup, sí que está recurriendo a Olsen para dar alternativas en la portería, pero Pickford es el elegido para la Premier. La siguiente cita será en casa ante el Newcastle, una ocasión ideal para que se resarza de aquel fallo ante Tielemans.