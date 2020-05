Piden cambiar la estatua de Ibra: incendios, derribos, pintadas...

Una estatua de casi tres metros de altura y media tonelada de peso fue colocada en la ciudad de Malmö, lugar en el que nació el futbolista sueco. Sin embargo, el monumento no ha gustado nada.

En estos meses, la estatua ha sido el objetivo de incendios, derribos, pintadas o incluso simulaciones de ahorcamiento, todo ello debido a que Zlatan Ibrahimovic pasó a ser uno de los propietarios del Hammarby, club en el que compró el 23,5% de las acciones.

Es por eso que, según medios locales, las autoridades han pedido al club que busque otro lugar para colocar la estatua de Ibrahimovic porque son muchas las ocasiones en las que ha sido dañada.

Atendiendo a la petición, la estatua podría irse un poco más lejos de las inmediaciones del club para contentar a unos seguidores que, quizá, se han sentido traicionados.

"Este es un símbolo para los que no se sienten bienvenidos, no encajan o sienten que no son como los otros. Si yo puedo, cualquiera puede. No soy más especial que nadie, aunque sea el mejor en lo que hago", afirmó el jugador sueco en el día de la presentación.