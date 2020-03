¿Se suspenderá el mercado de fichajes? "Sería lo mejor"

Andrea Berta, director deportivo del Atlético, asegura que se debe suspender el mercado de fichajes debido al parón que sufre el fútbol por culpa del coronavirus. Otros son más cautelosos, aunque entienden que el mercado va a cambiar.

"Para mí, se podría eliminar la ventana de fichajes verano, que podría coincidir con el final de los campeonatos, y quedarte con los equipos actuales hasta enero, cuando la reapertura del mercado. Sería lo más lógico", declara Berta en 'Tuttosport', que habló con varias figuras del fútbol europeo. "En ese momento los clubes tendrían más claras cuáles son las pérdidas y cuál ha de ser el sentido de las inversiones que hagan", señaló.

El responsable deportivo de la Lazio Igli Tare prefiere acabar la campaña y luego estudiar qué ocurre con los fichajes. "La prioridad es luchar contra el virus y terminar la temporada, de lo contrario sería fatal para la situación económica del fútbol. Esperamos jugar el campeonato hasta el final, incluso si aún no podemos saber cuándo se volverá. Sólo después de eso, pensaremos cómo organizar el mercado. No me intriga la idea de un mercado que esté abierto hasta el invierno", analizó.

"Habrá muchos intercambios, una situación que acercará el fútbol a la NBA. Se presume que algunos clubes, por ejemplo en Alemania, se beneficiarán de la situación de crisis general debido a una economía subyacente más fuerte que otros", fue el análisis Fabio Paratici, director deportivo de la Juve, en el mismo medio.

"Más allá de las fechas que aún no se han determinado, creo que inevitablemente será un mercado más pobre y en el que podría haber más intercambios. Veremos una disminución general de los precios porque el problema es global. Será importante poder explotar los recursos de la cantera", resaltó Beppe Marotta, CEO del Inter.