"Pido perdón a Piqué, no debí meter a Shakira en esto"

Gerard Piqué ha visto esta semana cómo desde Argentina le llegaba una de las críticas más fuertes que ha recibido en los últimos tiempos. Y las mismas provenían de todo un referente.

Y es que Óscar Ruggeri, leyenda de Boca y Argentina, atizó al 'culé' al compararle con Ramos y, en su crítica, involucró a Shakira, esposa del azulgrana. Sus palabras fueron desafortunadas y, por ello, el ex futbolista no ha dudado este miércoles en recular y pedir perdón por ello a Piqué.

"Pido mil disculpas, porque no se debe meter a la familia en estas cosas. Siempre tiene que ser de jugador a jugador. Ahí me equivoqué. Yo no lo conozco, pero le tuvo que haber molestado lo de su esposa. No tuve códigos", comentó en 'Fox Sports'.

De igual forma, Ruggeri fue muy criticado por calificar al jugador del Barça como "un central de medio pelo". El 'Cabezón' también quiso matizar sus palabras y lo hizo destacando los méritos del '3' con la Selección Española.

"Yo le comparé conmigo. Dije que era de medio pelo como yo. Los que salimos campeones del mundo somos buenos centrales. El fue campeón del mundo y tengo que volver para atrás porque es lógico", sentenció.