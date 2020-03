La cuarentena impuesta por el Gobierno de España tras el Real Decreto del estado de alarma no impidió a Luka Jovic viajar hasta Serbia, con el permiso del Real Madrid, para celebrar el cumpleños de su novia.

Después de que ser duramente criticado y denunciado por las autoridades de su país, Jovic utilizó las redes sociales para disculparse por los actos cometidos en un momento de pandemia mundial por el COVID-19.

"Considerando que la situación en el mundo y en nuestro país es muy difícil, como hace tiempo que no se recuerda, tengo que expresarme y mandar ánimos a todo el mundo", comenzó Jovic.

"En primer lugar, me da mucha pena que yo sea el tema principal estos días, y me da pena que constantemente se escriba sobre mí y no sobre los protagonistas principales en la lucha contra esta crisis, que son los doctores y todos los que trabajan en la sanidad. Pido perdón si puse en peligro a alguien", añadió el delantero.

Jovic quiso excusarse y explicó por qué viajó a Serbia. "En Madrid mi test del COVID-19 dio negativo. Por eso decidí viajar a Serbia, ayudar y dar apoyo a nuestra gente, además de estar cerca de mi familia con el permiso de mi club", contó el jugador.

Pese a que el Real Madrid tenía total conocimiento, ello no le ha librado de las críticas de las autoridades serbias, más aún al venir de uno de los principales focos del COVID-19.

Su padre le defendió

El padre de Luka Jovic salió en defensa de su hijo. "No sé si es una campaña contra mi hijo. Independientemente de lo que la gente piense, puedo garantizar que mi hijo obedece las regulaciones impuestas. No sale de casa, excepto al mercado para comprar alimentos", dijo a 'Novosti'.

El progenitor de Jovic aseguró saber que fue al cumpleaños de la novia del jugador. "Lo sé por mi hija, que está con él. Estamos constantemente en contactoo y mis hijos no me mienten. Parece que haya matado a alguien. Vino a Serbia con el permiso del club y no hizo nada malo. Esto le puede afectar a su carrera", incidió.