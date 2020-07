"Pienso en el Balón de Oro desde mi infancia"

Karim Benzema fue uno de los jugadores que se echó al equipo a la espalda en la reciente Liga conseguida por el Real Madrid. El francés, en uno de los mejores momentos de su carrera, contestó a varias preguntas de sus fans en su canal de YouTube.

Como no podía ser de otra forma, salió el tema del Balón de Oro, cancelado este año: "Pienso todo el rato en él, desde mi infancia, pero no es algo que me vuelva loco cada día. Siempre está ahí cuando eres futbolista profesional y competitivo".

"¿Si soy un '9' o un '10'? Nunca intento definirme como '9' o no '9', como '10' u '11'. Yo soy un jugador de fútbol e intento ser el mejor del mundo", reconoció el delantero francés, que asegura haber elegido bien en su día.

"De lo que más orgulloso estoy es de haberme impuesto a mí mismo en el Real Madrid. Tampoco cambiaría las cuatro Champions por un Mundial", subrayó el francés, que no se quiso mojar por cuáles serán las futuras estrellas del panorama mundial.

Sí que apostó por los dos mejores centrales del mundo a los que se ha enfrentado: "No hay uno solo, son dos. Ramos y Varane, cuando me enfrento a ellos en cada entrenamiento".

Reconoció que le hubiese gustado compartir equipo con Ronaldo Nazario y con Zinedine Zidane, iconos además del madridismo. Cuestionado por los cinco mejores regateadores del mundo, sí que sorprendió: "Neymar y paro de contar".