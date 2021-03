"Pienso que no he tenido éxito en el Leeds"

Este sábado, el Leeds recibe al Chelsea en la jornada 28 de la Premier League. Los 'whites' suman dos derrotas consecutivas en Liga y cuatro en los últimos cinco compromisos ligueros. Buscarán romper esta mala dinámica ante uno de los equipos más en forma de la competición.

En la rueda de prensa previa al choque, Marcelo Bielsa habló para los medios y aseguró que su paso por el conjunto inglés no lo valora como triunfal. "Yo no pienso que haya tenido éxito en Leeds, creo que la palabra éxito involucra cosas que yo no conseguí", dijo.

"Haber ascendido era muy difícil no conseguirlo porque el nivel del equipo lo merecía. Ubicarnos en Premier League entre el décimo y quinto lugar hubiese sido un logro valioso, pero no estamos en esas posiciones", agregó.

Por último, alabó el estado del conjunto 'blue', su próximo rival. "Tiene una dinámica positiva de resultados y una confianza marcada en el manejo de la pelota", concluyó.