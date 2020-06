Pierre Kunde se ofrece al Atleti

Pierre Kunde comenzó su carrera como profesional en las categorías inferiores del Atlético. Después, la entidad le cedió para que progresara al Extremadura y al Granada. Hasta que, en verano de 2018, el Mainz 05 alemán compró al mediocentro.

El ex del Atlético está contento en la Bundesliga, pero volvería al Atlético con los ojos cerrados si un día recibe esa llamada: "Regresaría, sí. Allí empecé mi trayectoria, así que iría encantado. Le debo mucho al Atleti. Si he llegado al Mainz 05 ha sido gracias a ellos. Primero me tienen que llamar, claro... Pero, si lo hacen, volvería con orgullo", confesó a 'AS'.

Thomas Partey siempre fue su referente en el club rojiblanco. "Cuando estaba en la cantera siempre pensaba que si él y otros podían, yo también. Me motivaba ver a Thomas", afirmó.

"Cuando entrenaba con el primer equipo, siempre iba al 100%. Quería demostrar que podía estar ahí", echó la vista atrás Pierre Kunde.

Tiene contrato con el Mainz 05 hasta 2022 y afirma ser feliz en Alemania, pero no quiere cerrarse puertas. "Aquí me están yendo bien las cosas. Aunque si llega una oferta mejor, no veo por qué no salir...", finalizó.