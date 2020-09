Pina deja atrás su lesión: "Quiero llegar a mi mejor nivel"

Tomás Pina concedió una entrevista a 'AS' y repasó algunos temas de actualidad, además de su situación ahora en Vitoria, con el Alavés, en una temporada en la que el cuadro vasco tendrá a Pablo Machín en el banquillo.

"Estamos cogiendo automatismos y lo que quiere el míster, que es muy diferente a lo que veníamos haciendo hasta ahora. En Primera hay que tener competencia, es necesaria para mejorar el nivel", aseguró el centrocampista.

Pina recordó con cariño su primera etapa en el Alavés, pero una lesión le frenó en seco: "Es lo peor que te puede pasar como futbolista".

"Otro año en Primera en un club en el que estoy a gusto. Es el centenario y da ese plus de motivación. Me lo planteo con ganas de disfrutarlo porque van pasando los años. He estado muchas temporadas en Primera y pienso que muchos jugadores no han podido gozar de ese privilegio. Lo valoro. Quiero llegar a mi mejor nivel", aseguró.

Y cerró con la marcha de Messi: "De cara a vender el producto a nivel internacional, si se iba LaLiga se iba a ver afectada. Es el número uno y no hay nadie que se le acerque. Que Barça o Madrid se debiliten nos afecta a todos. Como jugador me daba pena que se fuera, como cuando se marcharon Neymar y Cristiano. Cuando llega un jugador importante, me encandila".