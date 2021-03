Pinola explicó cómo desactivar a Boca en el 'Superclásico'

Tras vencer a Racing en la Supercopa Argentina y con la cita frente a Argentinos Juniors de por medio, River Plate se centra en la semana del 'Superclásico'. Se medirá con Boca el domingo en la Copa de la Liga Profesional. De ello habló Pinola en '90 minutos'.

"Boca, a partir de las individualidades, se hace un equipo fuerte. Tienes que cortar el circuito de juego de Cardona-Villa porque cuando los dejas arrancar al espacio es mucho peor. Es tratar de que jueguen incómodos. También se hacen fuerte en lo defensivo, no le convierten muchos goles. Salvio, al estar lesioando, es una carta desequilibrante que no tienen. Nosotros tratamos de concentrarnos en nuestros puntos fuertes y ganarlo desde ahí", aseguró el central de River.

Pinola habló sobre cómo ataja Gallardo este tipo de encuentros: "Muchos se pueden sorprender, pero es desde lo táctico y cómo plantear el partido. Lo anímico lo tiene cada uno incorporado porque es el partido que todos quieren jugar y ganar porque es un 'clásico".

El que no estará será el propio Pinola, todavía lesionado del brazo: "Me guío por lo que me dijo el médico. Es de dos a tres meses. Tengo fe y confianza de poder acelerar los tiempos, sin ser tonto, entendiendo que puedo llegar a tomar un riesgo".

Sobre si River es o no el mejor equipo del continente, el zaguero no se deja desconcentrar. "Es un incentivo. Es un lindo desafío el de superarse cada día más. No demostrarle a nadie, sino a nosotros mismos de poder seguir mejorando. Entrenamos, lo pasamos bien y la idea de juego nos identifica. Defendemos alto, atacamos. Si fuese por nosotros, hasta los defensores querríamos llegar al área porque da placer jugar aquí", añadió el argentino.