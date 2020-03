Pioli cambia de opinión, se aferrará al banquillo del Milán

El Milan sigue sin encontrar el rumbo en la Serie A y todavía está lejos de llegar a la élite del fútbol europeo. Es cierto que el equipo se mantiene en la zona alta de la Liga Italiana, pero el rendimiento irregular del conjunto de San Siro ha provocado que el puesto de entrenador esté en el aire.

Stefano Pioli, actual técnico del cuadro 'rossonero', según 'Tuttosport', se planteó salir por su propio pie de la entidad hace tan solo unas horas, pero habría cambiado de opinión. El recambio preferido por la directiva es Ralf Rangnick, aunque la situación se está enquistando.

Como apuntó 'La Gazzetta dello Sport', Pioli se molestó por las informaciones ofrecidas por diversos medios locales sobre su posible sustituto y ahora piensa quedarse en el cargo hasta final de temporada

El entrenador italiano no tiene la intención de marcharse y todo parece indicar que no repetirá lo que ya hizo cuando estaba al frente de la Fiorentina. Pioli se marchó del Artemio Franchi por una mala relación con la entidad antes de terminar la campaña, pero este no sería el caso.

Respecto a lo estríctamente deportivo, el Milan tiene ante sí un duro calendario aún por afrontar. El equipo todavía tendrá que medirse a la Juventus, al Nápoles y a la Lazio en Serie A, tres partidos cruciales que podrían marcar el final de temporada del conjunto lombardo.