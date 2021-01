Pioli le dio un toque a Ibra y confirmó que tampoco estará ante la Juve

Zlatan Ibrahimovic presumía en redes sociales de golazo y le ponía un mensaje: "tic, toc, tic, toc". Pues al final, la cuenta atrás del sueco tendrá que seguir unos días más, porque Stefano Pioli ha confirmado que no llega a la Juventus.

De hecho, el técnico del Milan lo dijo afeándole al sueco sus juegos en redes. "Regañé a Ibra por el video publicado en las redes sociales, después de eso me bombardearon con llamadas telefónicas para averiguar si Zlatan podía jugar. Y no, no estará allí", explicó.

El sueco lleva sin jugar desde el 22 de noviembre tras sufrir una lesión muscular en el sóleo bastante delicada. Se la hizo ante el Nápoles, al que le metió dos de los once goles que lleva esta campaña. Ahora se queda sin encuentro ante Cristiano Ronaldo.

Aun así, Pioli se lo toma con filosofía: "No nos afectará, jugamos para ganar a pesar de todo. Los resultados dicen que hemos hecho algo increíble, pero hay que seguir demostrándolo". El Milan continúa líder e invicto en la Serie A.

"No cambiemos nuestro objetivo, ver un partido a la vez. Este miércoles está la Juventus e intentaremos ganar. Sigue siendo Milan-Juve para la historia y es importante, pero estamos en un maratón, no pensamos en hacer un tiro simple", agregó.

Por último, restó hierro a la relevancia del partido para los objetivos futuros: "No es decisivo, no es el partido de nuestra vida, pero eso no significa que no vamos a dar lo mejor de nosotros, especialmente contra un oponente tan bueno".