Pione Sisto negó haber pagado 60.000 euros de multa

Pione Sisto admitió que fue multado por el Celta de Vigo. La decisión se tomó después de que el jugador se saltase el confinamiento y viajase a Dinamarca para pasar allí la cuarentena.

Las primeras informaciones hablaban de la multa más grande en la historia del Celta, de 60.000 euros. Pero el internacional danés salió a desmentir que la cuantía fuese tan alta.

"Es verdad que me han multado, pero no he pagado 60.000 euros. La cantidad no es más alta que eso, pero no puedo decir cuánto es", confesó Pione Sisto en el diario danés 'Politiken'.

Sisto explicó los motivos por los que se fue a Dinamarca. "Volví a casa por mi propia salud. Hablé con la Embajada de Dinamarca en Madrid y les pregunté cuál era la mejor forma para regresar a casa. Me contaron que lo más seguro era viajar en coche y me mandaron documentos para que no tuviéramos problemas en las fronteras", aseguró.

"Mi hermana pequeña y yo teníamos dudas de la gravedad de la situación en España y queríamos volver con nuestra familia. No concíamos lo que suponía el Estado de Alarma, solo queríamos volver a casa", sentenció.