Piovi avisó a River: "Liga puede jugarle de igual a igual a cualquiera"

Piovi, nuevo fichaje de Liga de Quito, habló con 'Olé' y analizó su llegada al conjunto ecuatoriano. El futbolista está ilusionado por poder disputar la Copa Libertadores, un gran avance en su carrera.

"La Copa Libertadores es un salto importante pra mí, por suerte se me dio. Yo siempre, desde que arranqué en el Ascenso, tuve la mentalidad de crecer. De la 'C' con Fénix pasé a la 'B' con Metro. De ahí a Primera Nacional... y luego a Superliga. No esperaba algo así, sucedió y es muy lindo", subrayó.

Ya piensa en esa cita frente a River en la competición internacional: "Ahora pienso en viajar lo antes posible, estar allí para arrancar el campeonato. Con el tiempo ir viendo, Liga es un gran equipo. Lo demostró con River allí en Quito, le puede jugar de igual a igual a cualquiera".

A sus 27 años, ahora arrancará una nueva etapa en el fútbol ecuatoriano tras pasar su carrera en Argentina.