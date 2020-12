Piqué espera tener mejores sensaciones y volver en marzo

La lesión de Gerard Piqué ha hecho mucho daño al Barcelona. El conjunto azulgrana se quedó sin su mejor central por culpa de la rodilla, una articulación que espera mejorar poco a poco el zaguero.

El jugador azulgrana aprovechó el anuncio de su presentación como inversor en un juego de fútbol fantasy para hablar de la evolución de su lesión y cuándo podría volver a los terrenos de juego.

"Me encuentro bien, pero ahora tenemos que esperar a los próximos días para saber si la rodilla está estable o no. Por ahora me siento muy bien, fuerte, y espero volver pronto", explicó.

De esta forma, tal y como indicó 'AS', hará falta al menos un mes para saber si la terapia está dando resultado y si la estabilidad de la rodilla es la correcta para hacer fisioterapia.

El objetivo de Piqué es llegar a los octavos de final de la Champions League. La ida es en febrero, una fecha cercana, por lo que podría estar para la vuelta en marzo.