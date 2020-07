Piqué, sobre su gesto al VAR: "No sé de qué estás hablando"

Que Piqué no se calla una es más que sabido y el duelo ante el Villarreal no fue una excepción. Después de que el colegiado anulara, por consejo del VAR, un gol de Messi por fuera de juego, el defensa hizo el gesto de estar tecleando en un ordenador y de trazar una línea.

Las mentes más retorcidas podrían decir que estaba imitando el movimiento que se hace al manejar los hilos de una marioneta, pero, al fin y al cabo, solo Gerard sabe qué es lo que quería representar con las manos. Una vez acabado el choque, 'Movistar' le preguntó por la acción.

Su respuesta fue clara: "No me acuerdo, no sé, no me acuerdo. Es que, cuando estás en el campo, con la adrenalina, no te enteras, no sé de qué estás hablando". El defensa repitió en varias ocasiones que no recordaba haber hecho nada, aunque las imágenes están ahí.

Hubiera o no hubiera polémica, el Barcelona derrotó con contundencia a un inferior Villarreal con un contundente 1-4. Griezmann fue uno de los hombres del partido -firmó una diana muy parecida a una de Messi- y Ansu Fati se unió a la fiesta poniendo la guinda.