El Barcelona logró una victoria de mérito en su visita a Kiev. La unidad B fue capaz de sacar un triunfo que permitió al cuadro azulgrana meter la cabeza en octavos de final (0-4).

No hay que olvidar que los de Koeman no tenían a Messi y estaban afectados por las lesiones. La más sensible ha sido la de Piqué, que estará de baja durante bastante tiempo.

Lo curioso del caso es que las cámaras de 'Movistar Liga de Campeones' pillaron al técnico del Barça y a Lucescu hablando de la baja del zaguero, que tiene un grave esguince de ligamentos.

El neerlandés tuvo un descuido y se le escapó. "Estamos teniendo mala suerte con las lesiones. Anfu Fati va a estar fuera tres meses, Piqué quizá esté fuera cuatro o cinco meses, Sergi Roberto va a estar fuera dos meses...", dijo Koeman al rumano.