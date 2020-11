Piqué recriminó a Hernández Hernández una decisión en vestuarios

El encuentro entre el Alavés y el Barcelona volvió a dejar a los jugadores azulgranas poco satisfechos. Ahora, dos días después, se ha revelado una conversación entre Piqué y Hernández Hernández.

'GOL' sacó a la luz unas imágenes en el túnel de vestuarios de Mendizorroza, en el que el central del Barcelona le recriminaba al colegiado alguna decisión en la primera mitad.

Fue en concreto el penalti que reclamó el Barcelona por empujón a Frenkie de Jong. "¡Le empuja claramente!", le llegó a decir Piqué a Hernández Hernández antes del descanso.

La conversación en el túnel fue menos altiva, pero igualmente se quejó Piqué: "¡Cuando no queréis, no queréis!", dijo en relación a la jugada anteriormente dicha.

Hernández Hernández se cansó del tono y se lo recriminó a Piqué: "¿Por qué gritas? Acabas siempre gritando. Me parece esto un 'show', no una conversación, y el 'show' no me gusta".

Consciente del tono, Piqué lo rebajó en la siguiente protesta. "Cuando hablas de interpretación, interpretas lo que quieres", argumentó el zaguero del Barcelona.