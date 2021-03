Piqué tampoco estará contra la Real

Piqué no estuvo ante Osasuna, no estuvo ante el PSG en la vuelta de Champions, no estuvo ante la SD Huesca y no estará ante la Real Sociedad. El defensa está recuperándose de su esguince de rodilla y 'AS' informa de que los servicios médicos del Barcelona no quieren darle luz verde demasiado pronto.

Hay que recordar que el futbolista ya sorprendió a todos estando en el primer envite europeo contra los parisinos. No sirvió, eso sí, para evitar una ignominiosa goleada que fue la base ideal para que, en el segundo duelo de la eliminatoria, los de Pochettino cerraran su presencia en cuartos de final.

Sin citas de alto nivel continental en el horizonte, adquiere más sentido que nunca que el club no quiera jugársela con su capitán. El 'Clásico' será el 10 de abril y una recaída a mediados o finales de marzo supondría su probable baja contra el Real Madrid.

El problema es que, esta temporada, la defensa de Ronald Koeman no está en plena forma. Lenglet o Umtiti han cometido errores importantes que han llegado a desencadenar una oleada de críticas en la afición y que, de hecho, han llegado a arrojar a De Jong al puesto de central.