Piqué tuiteó con una enigmática canción: "Es hora de fingir"

Muchos aguardan a que Gerard Piqué comparezca en las redes sociales cada vez que alguna polémica que salpique al Barcelona. Esta vez, el central azulgrana usó su cuenta de Twitter después del decepcionante empate en Vigo, que puede dejar la Liga muy complicada este domingo.

El zaguero catalán lo hizo citando, en inglés, una canción. "We are fated to pretend. To pretend" ("Estamos destinados a fingir. A fingir", en español). La misma pertenece al tema 'Time to pretend' (Hora de fingiar), compuesta por la banda norteamericana MGMT en la primera década de 2000.

Piqué no hizo más alusión a la canción, así que ahí quedó la duda acerca de a quién o qué se referería.

Ciertamente, hubo polémica arbitral en el choque ante el Celta, aunque podrían ir por ahí los tiros.

No obstante, también están recientes las declaraciones que efectuó tras el 0-0 en Sevilla, y en las que aludió a la casi imposibilidad del Barcelona de ganar el título.