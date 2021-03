Pirlo, cada vez más cerca de dar la alternativa a Marqués

Se formó en La Masia, pero emigró a Turín en busca de las oportunidades que no creía poder tener en el Barcelona. Ahora Alejandro Marqués está ya a las puertas del primer equipo, gracias a su buen desempeño en el filial de la Juventus, en la Serie C.

Era una de las grandes perlas de la cantera del Barcelona, pero hace un año hizo las maletas y se marchó a Turín. Empezó en el Sub 19 y pasó pronto al Sub 23. Y ahora, a sus 20 años, Alejandro Marqués está a las puertas del primer equipo.

El pasado sábado recibió su primera citación por parte de Andrea Pirlo, pero las circunstancias en el Marc'Antonio Bentegodi de Verona no fueron las más propicias para su debut. Y, además, Pirlo apenas realizó dos de los cinco cambios posibles.

El debut de Marqués tendrá que esperar, pero quizá no demasiado. Este martes la Juve recibe al Spezia en Turín, y no sería descabellado que, ante la plaga de bajas que sufre Pirlo, el ex centrocampista vuelva a echar mano del filial para rellenar el siempre poblado banquillo juventino.