Pirlo lo tiene claro: llegará a Navidad

La Juventus perdió este miércoles frente al Barcelona (0-2) en la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League, aunque lo peor, visto lo visto, no fue el resultado.

Los 'bianconeri' demostraron no estar a la altura de una cita de este calibre. Esta derrota, además del anterior empate frente al Hellas Verona, le llevó a Andrea Pirlo a ser galardonado con el 'Tapiro d'Oro'.

Este reconocimiento lo entrega 'Striscia la Noticia' a alguien que no atraviesa el mejor momento de su carrera deportiva. Y el técnico de la 'Vecchia Signora' lo recibió este viernes.

Pero Pirlo no teme por su puesto y, tras recober el 'Tapiro d'Oro', confesó: "Me comeré el panetone". El entrenador de la Juve, por tanto, no teme su posible cese a corto plazo.