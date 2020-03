'Pitu' González se disculpó por sus gestos antisemitas

Arnaldo 'Pitu' González se ha convertido en el centro de todas las críticas. El futbolista fue expulsado en el duelo entre Nueva Chicago y Atlanta.

Cuando abandonaba el terreno de juego le dedicó a los aficionados de Atlanta varios gestos antisemitas. Incluso su propio club repudió su comportamiento. Horas después del suceso, el jugador ha pedido disculpas.

"Quería pedirle disculpas a la gente de Atlanta y a la comunidad judía, por lo ocurrido esta tarde. Acabo de ver el video y la verdad que me da mucha vergüenza. No soy así, jamás reaccioné de esa manera en ningún lado. Fue un momento de calentura, venía de ser expulsado, de recibir algunos insultos y reaccioné de una manera en la que no debía reaccionar. Espero que sepan aceptar mis disculpas y la hago público para la gente de Atlanta, la comunidad judía y la gente de Chicago", comentó en un vídeo en la cuenta del club.

Aun así, el jugador no quedará impune por sus gestos. La AFA deberá pronunciarse en los próximos días y ya hubo aficionados que aseguraron que denunciarán ante la policía.