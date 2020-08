Pizzi declinó una oferta para entrenar a Ecuador

La abrupta salida de Jordi Cruyff sin dirigir un solo entrenamiento ha traído un ritmo frenético a las oficinas de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, donde sigue abierto el casting para ocupar el banquillo de la Selección.

Durante las últimas semanas se ha tanteado el mercado y, según 'EFE', quien está más próximo a ostentar el cargo es Gustavo Alfaro, quien se encuentra libre tras una etapa difícil en Boca Juniors.

No obstante, el 'Lechuga' no es el único que ha tanteado la FEF. Este domingo, 'AS' publica que los ecuatorianos también entablaron conversaciones con Juan Antonio Pizzi.

La intención de la Federación es que quien llegue se haga cargo de Ecuador en el clasificatorio para el Mundial y para la Copa América 2021 de Argentina y Colombia. Y todo apunta a que el ex del Valencia y de otros combinados como Chile y Arabia Saudí no será quien lo haga.

Según el citado medio, Pizzi rechazó la oferta para ser seleccionador ecuatoriano, así que seguirá en paro tras acabar un paso gris por San Lorenzo de Almagro.