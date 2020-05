Pjanic, Rakitic, Arthur, Lautaro... el técnico del Barça opinó de todos

El eterno debate con Messi sobre ganar la Champions y el posible fichaje de Neymar fueron los puntos fuertes de la entrevista a Quique Setién. Pero otras reflexiones jugosas se quedaron en segundo plano y aquí las vamos a rescatar.

Acerca de los movimientos para incorporar a Lautaro Martínez como '9', entre líneas quedaron claros sus deseos de tenerlo: "Todos sabemos que hay en el mundo 4 o 5 delanteros susceptibles de jugar en esa posición y él es uno".

Miralem Pjanic es uno de los nombres de actualidad, una de las incorporaciones más probables. Para el cántabro, se trata de "un gran jugador, pero como también lo son muchos de los que están saliendo en la prensa". "Siempre he dicho que me gustan los grandes futbolistas", aclaró.

La llegada del bosnio podría darse en un intercambio con Arthur, con quien no quiso ser tan claro. "Si él ha dicho que quiere quedarse… Yo, del futuro de los jugadores, no tengo realmente nada que decir", esquivó.

Más contundente se mostró, en cambio, con Rakitic. "Cuento con él. No sé los minutos que ha jugado, pero él sabe que cuento con su participación", insistió el técnico del Barcelona.

Igualmente, el ex entrenador del Betis dejó claro que sería feliz si Arturo Vidal se quedara en el plantel, algo que se antoja complicado: "Siempre transmite energía y positivismo. Es un muchacho increíble en cuanto actitud. Estamos muy contentos con él".

Sobre Dembélé y Umtiti, Setién está seguro de que son "recuperables". "En el caso de Dembélé, seguro que se va a recuperar. Umtiti tiene un problema menor y esperamos contar con él muy pronto".

Dos puntales

El nombre de Luis Suárez, cómo no, estuvo sobre el tablero. No obstante, Setién quiso dejar claro que no precipitará su retorno. "No está aún recuperado. Está trabajando con el grupo, pero se le nota falto de condición y confianza. Lleva bastante tiempo parado. No sé si serán dos, tres o cuatro semanas para recibir el alta", remarcó.

En cuanto a Ter Stegen, cuya renovación parece desbloquearse, se limitó a decir que "es un grandísimo portero que se acomoda perfectamente a nuestra manera de entender el juego".