Pjanic se despidió de la Juve: "Soy parte de algo grande"

Tras ganar la Serie A otra vez, Miralem Pjanic aseguró que no era momento de despedidas porque tenía "la intención de esperar al 23 de agosto". Sin embargo, no hubo tiempo de soñar con la Champions tras el palo contra el Lyon. Así que llegó el momento formal del adiós.

El centrocampista bosnio, en sus redes sociales, tuvo un pequeño discurso para decir adiós a la que ha sido su afición durante las últimas cuatro temporadas.

"Desafié al pasado a que se aferrara al presente, al menos un poco más. Hoy nuestros caminos se separan, pero cada vez centímetro andado hasta ahí lo he recorrido sabiendo que he sido parte de una cosa de muy grande, de algo que quedará en mi corazón y me acompañará a todas partes", escribió Pjanic rematado de un emoticono de un corazón.

Fue un triste epílogo para Pjanic, quien no obstante ya puede centrarse en paladear su nueva aventura con el Barcelona, algo que incluso ya le hizo llorar días atrás.