Dardo de Pjanic a Koeman: "Juego poco y no sé por qué..."

Pjanic no está siendo tan importante para Koeman como parecía que iba a serlo tras su fichaje procedente de la Juventus y él no entiende por qué. El centrocampista se sinceró en 'La Gazzetta dello Sport' y habló claro sobre qué piensa de los minutos de juego que le está dando su técnico.

"Sí, creo que debería jugar más y es lo que quiero. Sinceramente, no entiendo el porqué de la situación. Está claro que quiero jugar mucho más y puedo darlo. Cuando el entrenador me ha llamado, siempre he respondido haciendo bien las cosas, jugando buenos partidos, más de eso no sé qué puedo hacer", dijo a este respecto.

"No estoy satisfecho ni puedo estarlo, en mi carrera nunca acepté la idea de no jugar y no lo voy a hacer ahora. Vamos a ver porque estoy preparado, entreno bien y espero porque no puedo hacer otra cosa, es una situación delicada que no me conviene", continuó.

Esto no significa que no esté contento en el Barcelona: "Estoy satisfecho con el club y los compañeros, en Italia, viví nueve años muy bonitos y la echo de menos; estuve de maravilla en la Roma y la Juventus, tuve temporadas muy importantes, ahora tengo un nuevo desafío en el club más grande del mundo y debo adaptarme al juego, era una novedad que quería probar".

Cuando le preguntaron si se veía mejor en Turín, contestó: "La Juve siempre estará en mi corazón, sigo al equipo cada vez que puedo, el sorteo me hizo feliz, pero por desgracia no pude jugar ante los 'tifosi' en Turín. Habrá otras ocasiones, a la Juve siempre le deseo lo mejor".