Planes futboleros para pasar el tiempo en casa

Hay quien siente que cuando se para el fútbol, se para la vida. Pero mientras el mundo intenta recuperar la normalidad, no todo está perdido. Aunque no hay partidos de LaLiga, ni de la Premier League o de la Serie A, tampoco pueden faltar los planes alternativos que contenten a los aficionados del balompié entretanto dure la estancia en casa.

Aún queda fútbol

Las grandes ligas han tenido que parar, pero aún queda algo de fútbol en el mundo. Si eres abonado de 'Movistar+', la plataforma tiene los derechos de la Liga Australiana y en la mañana de este sábado ya se han emitido partidos como el Sydney FC-Perth Glory o el Melbourne City-Western Sydney Wanderers.

En este último partido hemos asistido a una de las pifias de la temporada, y por lo pronto, aunque ha recibido críticas por ello, la Liga Turca continúa en marcha. Aunque en España nadie tiene sus derechos de emisión, conviene no perder ojo a lo que ocurra en el Trabzonspor-Istanbul Basaksehir (14:00) o en un derbi como el Galatasaray-Besiktas (17:00).

Revive el pasado

Aunque no tengamos a nuestros equipos en acción, siempre nos queda revivir aquellos partidos que nos hicieron vibrar. El paso del tiempo ha hecho que muchos de estos queden libres de derechos y podamos verlos a través de una buena variedad de páginas.

Una de las plataformas más interesantes es Footballia, en la que únicamente es necesario darse de alta para acceder a una gran cantidad de partidos históricos. ¿Ejemplos? El Holanda-Brasil del Mundial de 1974 o la final de 2010 donde se coronó España, aquella trepidante final de Copa del Rey 2010/2011 entre los Barça y Madrid de Pep y Mourinho, el Brasil-Alemania del 1-7, el 4-0 del Deportivo al Milan...

En YouTube también se pueden encontrar resúmenes e incluso partidos completos, y en los últimos días destaca la iniciativa de Julio Maldonado 'Maldini'. A través de Twitter, el periodista ha compartido para su descarga gratuita varios partidos de su extensísimo archivo personal.

Algunos de los que Maldini ha puesto a disposición de los aficionados son el Barça-Juve del Trofeo Gamper 2005 donde se presentó Messi, el Manchester United-Milan entre Cristiano y el mejor Kaká de 2007 o el Liverpool-Atlético de la semifinal de la Europa League de 2010.

¿Qué ofrece la tele?

En estos días, Netflix o Amazon Prime serán fieles compañeros. Y si queremos quitarnos el gusanillo de fútbol, sus catálogos también ofrecen una buena variedad de series y documentales relacionados con el mundo del fútbol.

Por ejemplo, en Netflix tenemos series como 'Becoming Champions', donde se repasa el camino al éxito de varias selecciones de fútbol a lo largo de su historia. 'Del Sunderland hasta la muerte' destapa los entresijos de este histórico club ingles, y 'Maradona en Sinaloa' nos cuenta con intensidad las vivencias de Diego Armando Maradona en su etapa en Dorados de México.

La plataforma de Jeff Bezos es aún más reconocida por su multitud de series documentales de fútbol. 'Take Us Home' acompaña al Leeds de Marcelo Bielsa en su camino hacia la Premier League, 'All or nothing' sigue al Manchester City de Pep Guardiola, y tampoco faltan los seguimientos a madridistas como Raphäel Varane, Sergio Ramos o 'Kroos', la recientemente estrenada película sobre el centrocampista del Real Madrid.

Que no falte la lectura

La literatura es uno de esos campos plagados de fútbol, entre ensayos, biografías y tanbién novelas. Si no están en nuestras estanterías, podremos encontrar muchos libros disponibles en formato digital a través de Internet.

Desde el punto de vista biográfico, encontramos las memorias de jugadores o miembros del mundo futbolístico como Andrés Iniesta, Cristiano Ronaldo, Pelé, Zlatan Ibrahimovic, Ronaldinho, Bernd Schuster, Fernando Torres, Arrigo Sacchi... No falta la variedad.

Jorge Valdano también se ha prodigado con libros como 'Apuntes del balón' o 'Fútbol: el juego infinito'. También hay obras interesantes de periodistas como Toni Padilla y su 'Atlas de una pasión esférica', Martí Perarnau y 'Herr Pep', donde narra la etapa de Guardiola en el Bayern, 'El faro de Dalatangi' de Axel Torres y las curiosidades del fútbol islandés, 'Futbolistas de izquierdas' de Quique Peinado...

A nivel novelístico, Philipp Kerr publicó una trilogía policíaca con estadios de fútbol como trasfondo ('Mercado de invierno', 'La mano de Dios' y 'Falso nueve') o el clásico 'Fiebre en las gradas' de Nick Hornby, que narra la historia de un fan del Arsenal. También destaca 'En la turba', de Laurent Mauvignier y que establece un relato basado en la tragedia de Heysel.

También te puedes echar un FIFA

Los videojuegos también son buenos acompañantes. Enchufa tu PlayStation, Xbox One, ordenador o lo que sea que tengas y aprovecha para matar el tiempo libre con clásicos como FIFA o Pro Evolution Soccer.

Habrá quien esté jugando a 'FUT Champions', dentro del modo 'Ultimate Team' de FIFA 20. Si prefieres un nivel de estrés menor, es buen momento de tomar los mandos de tu equipo favorito o asumir el reto de tomar un club de League Two y llevarlo a través del fútbol de barro inglés hasta la gloria.

Si no eres tanto de acción y prefieres ver el fútbol desde el banquillo, no puede faltar el Football Manager con su altísimo nivel de detalle y personalización para dirigir un club de fútbol, con todo lo que le rodea.

Y si eres nostálgico, en Internet Archive, una biblioteca digital sin ánimo de lucro, puedes encontrar versiones del mítico PC Fútbol. ¿Se te apetece llevar a lo alto al Logroñés de Lotina con Voro, el Tato Abadía o Dejan Markovic? Es el momento.

