Plantilla, cuerpo técnico y dirección deportiva del Racing rechazan los test

Los jugadores, entrenadores y el director deportivo del Racing tienen claro que hacerse test masivamente en el fútbol es innecesario. Lo expresaron en un comunicado oficial que publicaron en sus cuentas de Twitter. Este tiene tres puntos.

En el primero, dejan claro que tienen la intención de jugar los once partidos de Liga que quedan. Esto, según explica, no se debe a que vayan colistas, pues no saben si descenderían en caso de que la temporada se diera por terminada tal y como está.

En el segundo, afirman que no les parece bien que a los futbolistas se les vaya a hacer test de forma masiva cuando hay otras personas que los necesitan más. Se refirieron al personal sanitario, a trabajadores de supermercados y a transportistas, por ejemplo.

En el tercero, precisaron que la vuelta a los entrenamientos debería producirse siguiendo siempre las directrices del Ministerio de Sanidad. El motivo que pusieron sobre la mesa es que el fútbol no es una actividad esencial y requiere de contacto entre sus practicantes.

"La decisión de la plantilla con los test ha sido unánime. Hay gente que los necesita más que nosotros. Los test tendríamos que hacérnoslos cuando entrenemos en grupo, no ahora. Si no sabes cuándo vas a volver a entrenar, no tiene sentido hacerse test el 28 de abril. Queremos acabar la Liga: es lo mejor para todos", dijo Iván Crespo, capitán, al respecto del escrito, en 'COPE'.