Pochettino cobra casi el doble de lo que ganaba Tuchel en el PSG

Pochettino cobra el doble en el PSG de lo que ganaba Tuchel en su puesto. Es el dato más llamativo de la lista que ha desvelado el prestigioso medio francés 'L'Équipe' y que contrasta además con los salarios de Niko Kovac o Jorge Sampaoli, por ejemplo.

Pochettino gana 940.000 euros brutos al mes. Tuchel cobraba 625.000. Niko Kovac, entrenador del Mónaco, percibe 400.000. Jorge Sampaoli, al mando del Olympique de Marsella, recibe 300.000. Les siguen Rudi García, del Lyon, con 280.000, y Claude Puel, del Saint-Étienne, con 225.000.

Este ránking constata el estatus que se le ha brindado en Francia al ex entrenador del Tottenham Hotspur, que estuvo un tiempo sin equipo a la espera de la oferta ideal. En la actualidad, exhibe sueldo de estrella con un elenco de enorme calidad en la capital gala.

Desde la perspectiva de Kovac y Sampaoli, el contraste no es tanto. Robert Moreno, ex técnico del Mónaco, ganaba 280.000, 120.000 euros menos. André Villas-Boas, ex del Olympique de Marsella y que se marchó de un portazo, percibía 400.000, 100.000 más que Sampaoli.