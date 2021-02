Pochettino defendió la oportuna gastroenteritis de Neymar

Parece que, cada vez que Neymar cumple años, le ocurre algo. Esta vez, tras su 29º aniversario, el PSG informó de que padecía gastroenteritis.

Ese mal hizo que no estuviera para jugar los 90 minutos contra el Olympique de Marsella. La prensa, tras el partido, preguntó a Pochettino su opinión al respecto. El técnico del PSG sacó las garras por su estrella y por la transparencia del club.

"Voy a responder a la pregunta por respeto. Si informamos de que Neymar tenía gastroenteritis es porque la tenía. No vamos a decir una cosa si es otra nunca, somos trasparentes", dijo rotundo.

Explicó que fue su decisión que no disputara el choque al completo: "No jugó de titular porque no estaba al 100%. Estuvo vomitando los últimos días, pero ha podido jugar unos 20 o 30 minutos".

"Para que quede claro: la transparencia está ahí. Si hubiera pasado otra cosa, también lo habríamos dicho", sentenció Pochettino.

Neymar también se ha defendido de las críticas. Reconoció abiertamente que le gusta la fiesta, pero eso no le convierte en un inmaduro.