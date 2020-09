Pochettino negó contactos con el Barça: "Mi nombre no pega mucho con ellos"

Pochettino nunca escondió su espanyolismo. Y eso conlleva (y si no, lo hicieron sus numerosas 'rajadas') la casi imposibilidad de ligarse al Barcelona, pese a los numerosos rumores que le relacionaron con la entidad azulgrana

En declaraciones al programa '90 minutos de fútbol' de 'FoxSports', el técnico negó contactos con el eterno rival: "Mi nombre mucho no pega con el Barcelona. Quizás me equivoqué en las formas que transmití que sería imposible entrenar ahí en un futuro. Exageré un poco. Pero fueron las circunstancia del momento".

"Estar a las sombras de un gigante como es el Barcelona, tiene un costo emocional, que sufre uno y la familia. Uno vivió muchísimas cosas, a nivel personal y familiar, que más allá de admirar, es un poco de esto de los valores por los que uno se rige y transmite", agregó.

Pochettino incidió en que padecerlo como rival dificultad sobremanera que algún día llegue al club del Camp Nou: "No es una cuestión de capacidad. Yo creo que pasé muchos años en Barcelona, mis hijos también. Es más que un club, no es un equipo de fútbol. Yo soy una persona de mundo, que hice una carrera en el Espanyol, y he sufrido ser de Barcelona con ese equipo".