"Pochettino no es un entrenador de élite como Klopp o Guardiola'"

Después de una mala racha de resultados, Pochettino salió a finales de 2019 del Tottenham y Mourinho ocupó su lugar. Recordemos que el argentino venía de ser subcampeón de Europa.

Darren Bent, en 'talkSport', afirmó que el ex técnico de los 'spurs' no está a la altura de los grandes entrenadores: "Miro a Klopp, Guardiola e incluso Ancelotti. No puedo poner a Pochettino en ese grupo todavía. Sé que ha estado en los 'spurs', pero no ganó nada".

Asimismo, el ex jugador del Tottenham continuó en la misma línea: "Mire lo que hizo Pochettino en los Spurs. Los llevó a un nivel. Al final, después de todo el gran trabajo que Poch había hecho para desarrollar a jugadores como Dele Alli y Harry Kane, Daniel Levy todavía necesitaba a alguien que entrara y ganara trofeos".

"Sentí que Pochettino no podía hacer eso. ¿Fue suficiente llevarlos a una final de la Champions? ¿Eso te catapulta automáticamente a ese grupo de élite, porque llevaste a alguien a una final de la Liga de Campeones? Para mí, no", añadió.