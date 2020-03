Pocos lo saben, pero Cristiano estuvo cerca de fichar por el Dépor

Eduardo López Beci, ex jugador y ex secretario técnico del Deportivo, recordó en una charla sobre el pasado, presente y futuro del equipo gallego el día en que descubrió a Cristiano Ronaldo antes de que lo incorporara el Manchester United.

"Iba a seguir a Simao (Sabrosa) y estaba Cristiano en el partido. Jugó muy mal, pero hacía una serie de cosas que me parecían imposibles por el atrevimiento que tenía y me llamó la atención y pregunté quién era", explicó.

Beci añadió que luego se lo trasladó al entonces presidente del Deportivo, Augusto César Lendoiro: "Simao, muy bien, pero le dije que al que había que seguir era a Cristiano Ronaldo. Él habló con Mendes, pero ya estaba fichado por el Manchester".

El ex jugador recordó que en su época en el Deportivo "o peleabas por subir o por no bajar" y, en consecuencia, "no había un año de tranquilidad".

Beci suscitó las risas de los asistentes al referirse a sus características físicas: "Tengo que reconocer que como tipo soy mal hecho. De cintura para arriba muy bien; de cintura para abajo, mucho volumen y poca talla".