El Bayern está a dos pasos de poder certificar el sextete. El conjunto bávaro, que tiene cinco títulos en el bolsillo (Bundesliga, DFB Pokal, Champions y Supercopas de Alemania y Europa), sueña con sumar otro trofeo a sus vitrinas.

Se trata del Mundial de Clubes, un torneo en el que es primerizo Lewandowski. El polaco, la principal amenaza del 'Gigante de Baviera', atendió a 'FIFA.com' y dejó claro que el objetivo es hacerse el título.

"Podemos conseguir uno de los mayores hitos de la historia del fútbol. Somos conscientes de que estamos muy cerca, pero debemos seguir concentrados al 100%. Sería muy especial", empezó diciendo Robert.

Asimismo, el polaco continuó en la misma línea: "El mejor equipo de Europa va a jugar contra los mejores equipos de otros continentes. Será un reto nuevo para nosotros. Y queremos ganar el título, por supuesto".

En relación a su excelso 2020, año en el que ganó el The Best de la FIFA, esto dijo el delantero. "Significó mucho para mí. En esos primeros instantes no eres del todo consciente pero, con el paso de los días, de las semanas, te das cuenta de que has ganado el que quizá sea el título más importante de tu vida. Fue fantástico, pero sé que lo gané por lo que habíamos hecho como equipo. Ojalá podamos seguir levantando títulos", espetó.

Por último, Lewandowski afirmó que siempre intenta superarse. "Procuro seguir marcando goles. Llevo años oyendo que este es el mejor Lewandowski. Da igual la edad que tenga: siempre puedo mejorar y pulir mis cualidades. En cualquier caso, sé que me encuentro bien. Intento ser el mejor Lewandowski cada temporada", concluyó.