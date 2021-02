"Podemos ganarle a cualquier equipo"

El Albacete está siendo uno de los equipos más en forma en este año de 2021 y ello se debe al buen nivel de varios de sus futbolistas, especialmente de un Álvaro Jiménez que atraviesa un momento dulce.

El andaluz se ha convertido por derecho propio en uno de los referentes del conjunto manchego y espera seguir siéndolo para sacar de la zona baja al equipo del Carlos Belmonte.

"Antes el equipo no hacía malos partidos, pero teníamos el problema de que la pelota no entraba y recibíamos muchos goles, ahora somos un equipo compacto, muchos equipos de la categoría tienen un gran poder adquisitivo, pero dentro del campo somos once contra once y ahora le podemos ganar a cualquiera", aseguró este jueves el jugador ante los medios.

El próximo reto del Albacete es ante el Leganés en Butarque. Un encuentro muy complicado, al igual que el reciente ante el Mallorca, ante el que el propio Álvaro falló un penalti. Pese a ello, el jugador solo mira al futuro.

"Fue un golpe duro psicológico, me fui tocado a casa, pero tenemos que hacer borrón y cuenta nueva, eso no tiene solución y ahora solamente pienso en Butarque", sentenció.